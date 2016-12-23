مسلمة مرشحة لرئاسة وزراء رومانيا on December 23, 2016

اقترح ليفيو راغنا، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رومانيا الذي فاز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، تولي المسلمة سيفيل شهايديه منصب رئاسة الوزراء، لتصبح في حال تحقق ذلك أول شخصية مسلمة تتولى مثل هذا المنصب في البلاد.

ويجري الرئيس كلاوس يوهانيس مشاورات مع الزعماء السياسيين، قبيل ترشيح رئيس للوزراء، وهي الخطوة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان.وشغلت شهايديه منصب وزيرة التنمية الإقليمية لمدة ستة أشهر عام 2015، وهي الوزارة التي عملت بها منذ عام 2012، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يميل إلى اليسار، فاز بسهولة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 11 ديسمبر، لكنه لم يحصل على الأغلبية، وسيتولى الحكم بالمشاركة مع أحد الأحزاب الصغيرة.

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