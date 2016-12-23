مختطفو الطائرة الليبية من أنصار القذافي on December 23, 2016



حسب صحيفة تايمز أوف مالطا، فإن مختطفي الطائرة الليبية التى هبطت في مالطا، أعلنوا أنهم من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقالوا إن ركاب الطائرة يمكنهم الخروج في حالة تم تلبية السلطات مطالبهم.

وأعلن مطار مالطا أن الطائرة المختطفة هبطت في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، فيما أشارت وسائل إعلام مالطا إلى أن خاطفيها الاثنين هددا بتفجيرها.

وقالت سلطات المطار إنه تم إرسال جميع فرق الطوارئ إلى موقع ما وصفته بـ”التدخل غير القانوني” على مدرج المطار.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، إنه تم إبلاغه باختطاف “محتمل” لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا.

وأوضح موسكات في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد”.

وأضافت وسائل إعلام”، أن الطائرة من طراز “إيرباص إيه 320″، وعلى متنها 118 شخصا.

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