“لوبان” تخطط لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية ورئيس حزب «الجبهة الوطنية» اليمينى، أنها تنوى تنظيم استفتاءً حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى خلال نصف عام من بدء ولايتها، حال فوزها بالانتخابات الرئاسية لفرنسا عام ٢٠١٧٧.

وأضافت لوبان، خلال حديثها لوكالة «نوفوستى» الروسية، «قلت للفرنسيين، إنهم إذا انتخبونى سأتوجه إلى بروكسل مباشرة، لبدء محادثات حول إعادة سيادتنا، وفى حال نجاح المفاوضات فى بروكسل حول إعادة سيادتنا وتقديم الاتحاد الأوروبى تنازلات لازمة لجمهوريتنا، سأطالب بالبقاء فى الاتحاد الأوروبى إن لم تؤثر علينا، أما إذا كانت نتيجة المحادثات غير كافية، سأطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبى على الفور».