نهاية أمريكا وروسيا قريبة.. رسالة تركها قاتل السفير الروسي وهكذا تعلم كلماتها العربية on December 23, 2016

قال رئيس النيابة العامة بأنقرة، أن منفذ عملية الاغتيال ترك وراءه رسالة، يمكن أن تساعد المحققين في الكشف عن دوافع هذه العملية، واعتبر المحققون أن هذه الرسالة هي رسالة تمويهية، كمحاولة منه لتحويل الاهتمام وسير التحقيقات لاتجاه آخر.

افتتحت الرسالة بكلمة “الله أكبر” بحروف عربية، ثم جاء فيها أن الهدف وراء العملية هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كما تكلم عن الحرب الصليبية الوحشية المعلنة ضد الإسلام، على حد تعبيره. وفي النهاية أضاف: “قد حان وقت الساعة، إن نهاية روسيا وأميركا قريبة، ما دمنا لا نشعر بالأمان في بلداننا، فلن تكونوا بأمان في بلادكم”.

وتضيف النيابة العامة، أنه بالإضافة إلى الرسالة الموجودة بالشقة، ونشر لكاتب من أصل عربي، لم تجد أي دلائل مهمة.

كما ذكرت أن الكتب الدينية الأخرى التي وجدت لا تدعو لأي تطرف ديني أو فكري، ويستحيل أن تكون وراء الأفكار المتطرفة التي كان يحملها منفذ الاعتداء.



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