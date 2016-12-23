بالصور والفيديو.. هجوم برلين بالفيديو من كاميرا سيارة تظهر اجتياح الشاحنة لسوق برلين on December 23, 2016



حصلت وكالة “رويترز” على تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة تظهر على ما يبدو لحظة اجتياح شاحنة لسوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين الماضي في هجوم أودى بحياة 12 شخصاً.

والفيديو الذي حصلت عليه “رويترز” بشكل حصري التقطه سائق سيارة أجرة كان ينتظر زبائن خارج السوق مباشرة عند كنيسة القيصر فيلهلم التاريخية الشهيرة.

وفي الفيديو تظهر الشاحنة وهي تسرع من اليسار إلى اليمين لتدخل منطقة السوق قرب الكنيسة. وظهر أناس يركضون من جهة السوق بعد دخول الشاحنة للميدان.

وقال مسئولون أمس الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إنه تم العثور على بصمات أصابع مهاجر تونسي داخل الشاحنة ويفترض المحققون أن المهاجر قاد الشاحنة. ويجري البحث في أرجاء أوروبا عن أنيس عماري (24 عاما) عقب أسوأ هجوم تشهده ألمانيا منذ عقود.

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