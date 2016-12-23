عاجل: “فيديو” بدء المفاوضات مع خاطفي الطائرة الليبية في مالطا لمعرفة مطالبهما on December 23, 2016



عاجل: بدء المفاوضات مع خاطفي الطائرة الليبية في مطار مالطا لمعرفة مطالبهما.

قالت وسائل إعلامية في مالطا، اليوم الجمعة، إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت وتم تحويل مسارها إلى مالطا.

وأضافت أن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة وعلى متنها 118 شخصاً. وأشارت إلى أن خاطفين بداخلها هددا بنسفها ،وحتى الآن مطالبهما لا تزال غير معروفة.

وكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، في تغريدة على حسابه على “تويتر” “تم إبلاغي بواقعة خطف محتملة لطائرة في رحلة داخلية في ليبيا وتحويل مسارها إلى مالطا وعمليات الأمن والطوارئ في وضع الاستعداد.”

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