الشرطة الأسترالية توقف متهما بالتخطيط لعمل إرهابي يوم عيد الميلاد.



هذا في وقت فالت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس إن الحادث الذي انفجرت فيه سيارة فان محملة باسطوانات الغاز في مقر جماعة مسيحية محافظة بالعاصمة الأسترالية كانبرا، ليست له دوافع سياسية.

وذكرت الشرطة أن السائق “على ما يبدو أشعل اسطوانات الغاز داخل السيارة مسبباً انفجاراً أدى إلى تدمير العربة والمبنى” في الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في مكاتب اللوبي المسيحي الأسترالي بضاحية ديكين.

وقال نائب قائد الشرطة مارك فالترز للصحفيين في كانبرا: “نتيجة لحديثنا مع الرجل، خلصنا إلى أن سلوكياته ليس محفزة بدوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية”.

وأضاف أن التحقيقات جارية وأنه ليست هناك مخاوف على السلامة العامة.