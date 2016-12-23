طائرة تطرد راكبًا بعد تهجمه على إيفانكا ترامب on December 23, 2016

أقدم طاقم طائرة تابعة لشركة (جيت بلو)، الخميس، على طرد راكب من الطائرة في مطار “جون إف. كنيدي” الدولي بنيويورك، بعد تهجمه لفظيًا على إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير على الإنترنت، إن “الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها بعد أن صاح في وجه ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب”.

وتبين تقرير لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) أن إيفانكا كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها.

ويضيف الموقع أن الراكب قال لإيفانكا “والدك يدمر بلدنا” واكتمال “لم هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة”.

وذكرت شركة الطيران في بيان أن “قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة في هذا الموقف.. عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب”.

ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على الفور على طلب بالتعليق.

التعليقات