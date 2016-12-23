إصابة 24 شخصا جراء حريق بشقة في نيويورك on December 23, 2016

نيويورك- د ب أ- أصيب 24 شخصا بينهم ستة في حالة خطيرة يوم الخميس جراء اندلاع حريق بشقة سكنية في مانهاتن، بحسب ما أعلنته إدارة الإطفاء في نيويورك.

وأصيب كذلك أربعة من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم الحريق.

وذكرت محطة “إيه بي سي نيوز″ إن الحريق بدأ حوالى الساعة الخامسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش) في شقة بالطابق الثالث من العقار المكون من 33 طابقا.

وأوضحت المحطة أنه تم احتواء الحريق بعد ساعتين من اندلاعه.

ووصل دخان كثيف إلى الطوابق العليا بينما عرقلت الرياح الشديدة جهود إخماد الحريق.

ولم يتسن الكشف بعد عن سبب اندلاع الحريق.

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