الخاطفان هددا بنسفها.. عاجل: إختطاف طائرة في ليبيا الى مالطا on December 23, 2016

رويترز: إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

إختطاف طائرة في افريقية, إختطاف طائرة في ليبيا.وقال رئيس وزراء مالطا على تويتر، «علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا».

وقالت قنة العربية أن خاطفي الطائرة الليبية هددا بنسفها ومطالبهما غير معروفة.

وقالت وسائل الإعلام ومنها صحيفة تايمز أوف مالطا أن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة وعلى متنها 118 شخصا.

من جهة أخرى، ذكر رئيس وزراء مالطا عبر تويتر إنه تم إبلاغه باختطاف محتمل لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا.

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إنه تم إبلاغه باختطاف محتمل لطائرة ليبية وهبوطها في مالطا, الطائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية وعلى متنها 118 راكبًا كانت في رحلة داخلية في ليبيا, وقالت وسائل إعلام في مالطا إن شخصين هددا بتفجير الطائرة المخطوفة إذا لم تتم تلبية مطالبهما.

أفادت وكالة رويترز عن اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الافريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا، وعلى متنها 118 شخصاً.

اختطاف طائرة تابعة للخطوط الإفريقية الليبية وتحويل وجهتها إلى مالطا ,وسائل إعلام مالطية: إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام مالطية أنه تم اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

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أشارت تقارير إعلامية عن اختطاف طائرة في ليبيا وعلى متنها 118 راكبا. واستندت التقارير لتغريدة للوزير الأول المالطي، جوزيف موسكات الذي كتب “تم اعلامي عن امكانية وقوع عملية اختطاف طائرة ليبية كانت تضمن رحلة داخلية وهي الآن متجهة الى مالطا”.

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