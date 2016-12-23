عاجل: إختطاف طائرة في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا on December 23, 2016

رويترز: إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

إختطاف طائرة في افريقية, إختطاف طائرة في ليبيا.وقال رئيس وزراء مالطا على تويتر، «علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا».

أفادت وكالة رويترز عن اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الافريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا، وعلى متنها 118 شخصاً.

اختطاف طائرة تابعة للخطوط الإفريقية الليبية وتحويل وجهتها إلى مالطا ,وسائل إعلام مالطية: إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام مالطية أنه تم اختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

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