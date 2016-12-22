اعتقال عضو الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس بعد 3 ساعات من التحقيق on December 22, 2016

اعتقال عضو الكنيست الإسرائيلي باسل.

وكان قد قرر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست، العربي، باسل غطاس، من القائمة المشتركة، على خلفية تحقيق الشرطة معه حول شبهات تهريبه هواتف خلوية لأسرى فلسطينيين أمنيين.

وبإزالة الحصانة البرلمانية، يتسنى للشرطة الإسرائيلية اعتقال النائب غطاس.

كان النائب غطاس قد نفى، في وقت سابق، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأنه اعترف أثناء التحقيق معه بأنه نقل هواتف للأسرى في سجن كتسيعوت، وأكد أن الزيارات للأسرى هي “قضية إنسانية وأنه لم يرتكب أي مخالفة أمنية”.

وقال عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود، في تصريح صحافي، “تم عقد جلسة برلمانية بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، ليتم اتخاذ قرار بخصوص غطاس”.

باسل غطاس مواليد قرية الرامة في 23 مارس 1956، متزوج وله ابنة. حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، وعلى الدكتوراه في الهندسة البيئية من معهد التخنيون في حيفا.

نشط في السياسة منذ جيل مبكر، في صفوف الشبيبة الشيوعية والحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكان ناشطا في الحركة الطلابية للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، والتي أختير رئيساً لها عام 1973. عمل مديراً لجمعية الجليل التي ساهم من خلالها في تأسيس أول مركز أبحاث علوم تطبيقية عربي في إسرائيل. كما ويعتبر أحد مؤسسي صندوق الجليل في بريطانيا، وقد قدم الصندوق مئات المنح للطلاب الجامعيين العرب في إسرائيل.

عام 1983 انتخب عضوا ونائبا لرئيس مجلس الرامة المحلي لمدة خمس سنوات. تم اختياره في العام 2007 من قبل مجلة الماركر الشهرية الإسرائيلية ضمن قائمة مائة شخصية مؤثرة في البلاد.

أسس بعد العام 2007 مكتبا خاصا للاستشارات الاقتصادية، وأطلق مجلة “مالكم” الاقتصادية التي أحدثت حراكا قويا في قطاع العمل والأعمال والاقتصاد العربي.

غطاس بعد ثلاث ساعات من التحقيق معه

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