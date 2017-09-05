تركيا: تمثال لأردوغان يثير سخرية الأتراك on September 5, 2017

أثار تمثال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديقة شهداء الديمقراطية 15 يوليو/ تموز بمدينة إزميت سخرية زائري الحديقة.

وفي الذكرى السنوية لمحاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز أضيفت مجسمات لجسر البسفور ومجلس رئاسة الأركان ومبنى البرلمان ورئاسة الجمهورية وعدد من التماثيل المصغرة في ساحة لعب الأطفال داخل الحديقة، وكان من بين التماثيل تمثال لأردوغان.

وأثار التمثال الذي نصبته البلدية التركية سخرية كل من يشاهده.

وفي هذا السياق أوضح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفن لم يشهد ظلما كهذا من قبل وإنشاء تمثال للرئيس أردوغان في مدينة إزميت يرعب من ينظر إليه!!.

يُذكر أن رئيس بلدية في منطقة حران بمدينة شانلي أورفا جنوب تركيا قد أعد بعد الخامس عشر من يوليو/ تموز بنحت تمثال لأردوغان وتحول التمثال الذي يظهر فيه وهو يتصدى للدبابات إلى محط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

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