تركيا ليست مستعدة للزلزال القادم on August 17, 2017

قال مكتب اتحاد المهندسين المعماريين والمهندسين في إسطنبول، أمس الثلاثاء، إن تركيا ليست مستعدة للزلزال القادم، مشيرا إلى أن حياة الآلاف من سكان اسطنبول معرضة للخطر.

وذكر رئيس المكتب، نصرت سونا، في بيان نقله موقع “حرييت دايلي نيوز” أن هناك 20 مليون مبنى في تركيا، بينها 7 ملايين مهددة ليست آمنة.

وأوضح سونا: “وفي حال حدوث زلزال في إسطنبول، سيتعين على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة أن تلجأ إلى مساحة قدرها 20 هكتارا من الأراضي الآمنة للابتعاد عن خطر الزلزال”، وأصدر مكتب اتحاد المهندسين المعماريين والمهندسين البيان بمناسبة الذكرى الـ18 لزلزال مرمرة عام 1999، وهو أسوأ كارثة زلزالية في تاريخ تركيا، أدى إلى مقتل أكثر من 17000 شخص.

وقال”اتحاد المهندسين”: “مليونا مسكن فى إسطنبول مهددة في حال حدوث زلزال”، مشيرا إلى أنها معرضة لخطر الانهيار في أي زلزال، موضحا: “ليس من المعروف متى وأين سيحدث الزلزال، لكن البيانات الرسمية تقول إن المؤسسات العمومية ستكون آمنة قبل عام 2021”.

وذكر أن تركيا “تحتاج إلى 20 عاما حتى تكون جميع مساكنها آمنة”، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية.

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