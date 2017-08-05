أردوغان: سننفذ عمليات عسكرية جديدة في سوريا لتوسيع مناطق “درع الفرات” on August 5, 2017

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده عازمة على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة لتوسيع المناطق التي نجحت عملية “درع الفرات” في تطهيرها من الإرهابيين شمالي سوريا.

وقال أردوغان إن “عملية درع الفرات شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل منطقة إرهابية في شمال سوريا”. لكنه أضاف أن “تركيا تتعرض لهجمات مكثفة على كافة الأصعدة، خاصة أن جهود تشكيل دولة إرهابية جنوب الحدود التركية (شمالي سوريا) ما زالت مستمرة”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

ورأى أردوغان أن “جهات عدة تحاول تطويق تركيا” عبر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كـ”منظمة إرهابية”. وقال: “قريبا سنقضي على هذه المنظمة في تركيا وسنواصل ملاحقتها في سوريا والعراق”. وأضاف: “التخلص من البعوض لن يتحقق ما لم يتم تجفيف المستنقع، وأكبر مستنقع بالنسبة لتركيا والمنطقة في أيامنا هذه هو حالة الفوضى التي تعم سوريا والعراق”.

وكان الجيش التركي بدأ مع عناصر “الجيش السوري الحر” حملة عسكرية في مدينة جرابلس شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، في أغسطس/ آب عام 2016، وأعلن انتهاء العملية في مارس/ آذار الماضي، بعد تحقيق أهدافها.

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