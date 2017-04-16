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حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا يعلنان أنهما سيطعنان في نتيجة الاستفتاء

on April 16, 2017

أ.ف.ب: حزبا المعارضة الرئيسيان في #تركيا يعلنان أنهما سيطعنان في نتيجة الاستفتاء

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