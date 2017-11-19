خسارة منتخب الرغبي ليغ في ربع نهائي كأس العالم on November 19, 2017

أخفق منتخب لبنان للركبي ليغ، في التأهل لنصف نهائي كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينا الجديدة حتى 2 كانون الاول المقبل، إذ خرج من الدور ربع النهائي بعد خسارته بصعوبة بالغة بفارق نقطتين، أمام تونغا 22 – 24 (الشوط الاول، 16 – 22)، على ستاد كريستشورش.

وتأهلت إلى الدور نصف النهائي أيضا إلى جانب تونغا، فيجي بفوزها على نيوزيلندا 4 – 2 (الشوط الاول، 2 – 0)، وإنكلترا بفوزها على بابوا غينا الجديدة 36 – 6 (الشوط الاول، 14 – 0)، وأستراليا بفوزها على ساموا 46 – 0 (الشوط الاول، 30 – 0). وسيلعب في نصف النهائي أستراليا مع جزر فيجي، وتونغا مع إنكلترا.

وقدم لبنان أفضل عرض له على الاطلاق في المسابقة، وكان على بعد نقطتين من معادلة النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية إلا أن الحظ خان لاعبي منتخب لبنان المغتربين الذين لم يتمكنوا من معادلة النتيجة على الاقل وجر منافسيهم إلى وقت إضافي.

وبعد انتهاء الشوط الاول بتقدم تونغا بفارق 6 نقاط 22 – 16، تمكن لبنان من التقدم 6 – 2 قبل 10 دقائق من النهائي، وقلص الفارق إلى نقطتين من دون أن يتمكن ميتشيل موزس وعباس مسكي ورفاقهما من معادلة النتيجة على الرغم من المحاولات المتوالية، في حضور 8000 متفرج، سجل محاولات منتخب لبنان عباس مسكي (40 و69)، وآدم ديهي (9)، وجايمس الياس (30)، وأهدافه الثلاثة ميتشيل موزس (10 و31 و70). وكان لبنان فاز على فرنسا 29-18 وخسر أمام إنكلترا 10 – 29، وأمام أستراليا 0 – 34 في الدور الاول.

وضم المنتخب اللبناني: روبي فرح (كابتنا)، وميتشيل موزس (نائبا للكابتن)، وأندرو قزي، وجايمي كلارك، وأحمد اللاز، وكريس صعب، ونيك قسيس، ومايكل ليشع، وريمون مجللي، وريمون سباط، وبلال معرباني، وعباس مسكي، وأنطوني ليون، وتيم مناع، وآدم دويهي، وداني بركات، وميتشيل معماري، والياس سكر، وأليكس طوال، وجليل درباس، وجايمس الياس، ورييس روبنسون، وجايسون وهبي، وترافيس روبنسون، ودانيال أبو سليمان.

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