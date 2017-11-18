alhilal-vs-urawa red diamonds مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر اليوم 18-11-2017 نهائي دوري ابطال اسيا on November 18, 2017

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يريد فريق الهلال الفوز بلقب البطولة الآسيوية بنظامها الجديد عندما يلتقي نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني غداً على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم.









الفريق الهلالي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للريان القطري و4 للوحدة الإماراتي. وفاز في دور الـ16 على استقلال خوزستان الإيراني بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في ربع النهائي على العين الإماراتي 3-0 في مجموع المباراتين، وفاز في نصف النهائي على بيرسيبوليس الإيراني 6-2 في مجموع المباراتين.

صفوف الهلال تضم عدة لاعبين منهم المهاجم السوري عمر خريبين الذي سجل 9 أهداف هذا العام من ضمنها خمسة أهداف في مباراتي الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس ، ولاعب الوسط البرازيلي كارلوس ادواردو الذي سجل 7 أهداف في البطولة، من ضمنها ثلاثة أهداف “هاتريك” في إياب الدور ربع النهائي أمام العين الإماراتي، وكذلك الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والدولي سالم الدوسري.

تتصدر أوراوا ريدز ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات أمام شنغهاي اس آي بي جي، مقابل 6 نقاط لكل من سيؤول الكوري وويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم فاز في دور الـ16 على جيجو يونايتد الكوري 3-2 في مجموع المباراتين، وفاز في ربع النهائي على مواطنه كاوازاكي فرونتال 5-4 في مجموع المباراتين، وفاز في قبل النهائي على شنغهاي 2-1 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الهلال و أوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني غداً في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017

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