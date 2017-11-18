مباشر مباراة العين والجزيرة السبت 18-11-2017 في دوري الخليج العربي on November 18, 2017

مباشر مباراة العين والجزيرة السبت 18-11-2017 في دوري الخليج العربي









يلتقي فريق العين مع نظيره الجزيرة اليوم السبت 18-11-2017، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

يعلق على المباراة على قنوات أبو ظبي المعلق علي حميد، وعلى قنوات دبي فارس عوض.مباشر مباراة العين والجزيرة السبت 18-11-2017 في دوري الخليج العربي ز

يتصدر العين ترتيب الدوري مناصفة مع فريق الوصل برصيد 17 نقطة من 7 جولات جمعها من 5 انتصارات وتعادلين، بينما يدخل فريق الجزيرة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط من 7 جولات جمعها من فوزين و3 تعادلات وهزيمتين.

بموعد مباراة العين والجزيرة اليوم السبت 18-11 . قبل ١٤ ساعة – يلتقي فريق العين مع نظيره الجزيرة اليوم السبت 18-11-2017، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي في تمام الساعة الثامنة إلا …

قبل ٤ ساعات – “العين يستضيف فريق الجزيرة اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءً على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الـ8 …

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العين يتسلّح بـ «المونديالي بيرغ» في مواجهة الجزيرة – . رياضة › محلية

قبل ١٧ ساعة – يخوض فريق العين واحدة من أهم وأصعب مبارياته في الدور الأول لبطولة دوري الخليج العربي، عندما يستضيف الجزيرة «حامل اللقب» في الثامنة إلا ربعاً من مساء اليوم، على

العين والجزيرة..حرب نجوم – البيان الرياضي › ملاعب الإمارات

ستضيف العين في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد نظيره فريق الجزيرة في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة … ملاعب الإمارات – البيان

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