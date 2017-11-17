بلدية صيدا والشبكة الرياضية كرمتا أبطال أكاديمية الشطرنج في النادي الأهلي on November 17, 2017

كرمت بلدية صيدا والشبكة الرياضية لصيدا والجوار التابعة للبلدية أبطال أكاديمية الشطرنج في النادي الأهلي – صيدا، بعد إحرازهم المراكز الأولى في بطولة البحر الأبيض المتوسط للشطرنج، والتي جرت فعالياتها أواخر الشهر الفائت في جزيرة كريت في اليونان، وهم: محمود خالد بديع وأسماء أحمد أرقدان (حققا المركز الأول في البطولة لفئة ما دون 10 سنوات)، وأديب أحمد أرقدان (المركز الأول لفئة ما دون 14 عاما ذكور) وأسما عبدالرحمن حجازي (المركز الثالث) لفئة ما دون 14 عاما للإناث).

وقام رئيس البلدية محمد السعودي ورئيس الشبكة الرياضية في صيدا والجوار (رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي) حسن الشماس بتقديم الدروع التكريمية للأبطال في مكتب السعودي في القصر البلدي، في حضور منسق “تيار المستقبل” في الجنوب نائب رئيس النادي الأهلي – صيدا ناصر حمود ممثلا رئيس النادي الأمين العام ل”تيار المستقبل” في لبنان أحمد الحريري، وأمين سر النادي خالد بديع ومديرة الأكاديمية عرب الأسد بديع والمدرب سيد الشامية والمدربة سارا الشامية، إضافة إلى ذوي الابطال.

وتخلل توزيع الدروع عرض عن الأكاديمية وتأسيسها قدمه خالد بديع، وعرض عن إنجازات الأبطال في البطولة قدمه المدرب سيد الشامية.

السعودي

ونوه السعودي بإنجازات النادي الأهلي الرياضي في كل الألعاب، “ولا سيما ما حققه أبطال النادي الذين هم أبطال صيدا ولبنان في لعبة الشطرنج وهذا يرفع الرأس”. وقال: “لقد أنشأنا الشبكة الرياضية في صيدا والجوار لتواكب الرياضة وتهتم بالرياضيين في صيدا، وفعلا صيدا تستحق، لأن فيها أبطالا مثلكم ومثل سائر الأبطال في كل الألعاب، وآخرها المهرجان الدولي الرياضي في لعبة الكينع بوكسينغ لأكاديمية صيدا للفنون القتالية برئاسة البطل محمد الغربي”.

شماس

أما الشماس فلفت إلى “الدعم الذي تقدمه البلدية من خلال الشبكة الرياضية للأندية وللأبطال الرياضيين المميزين الذين حققوا البطولات الرفيعة لصيدا. اما الرسالة التي أوجهها للرياضيين الناشئين أمثالكم، فهي، صحيح أنكم تمارسون الرياضة ولكن في الوقت نفسه تحققون إنجازات لبلدنا ولمدينتنا وترفعون إسم صيدا وكل انسان عليه واجب وهدف لتنمية النفس ورد الجميل، ولو بشيء بسيط لمدينة صيدا التي تحتضننا والتي هي بلدنا”.

حمود

من جهته، قال حمود: “نحن لنا الشرف ان نشارك في هذا الحفل التكريمي لأبطال الدرجة الاولى في الشطرنج للاعبي النادي الاهلي الذين حققوا المراكز الأولى، وهذا مبعث إفتخار لنا في النادي الذي هو من أوائل الأندية التي شجعت في إقامة أكاديمية للشطرنج بفضل متابعة السيدة عرب بديع والفريق التقني معها والمدربين الأبطال.

ونحن نتمنى ان تحتضن الدولة ولا سيما وزارة الشباب والرياضة هذه اللعبة، لأنها تنمي الذهن والقدرات العقلية وتتميز بحس الصبر والتخطيط للأمام، وقد رأينا النتائج المبهرة التي حققها أبطال الأكاديمية في النادي الأهلي، ليس على مستوى صيدا ولبنان فحسب وإنما على مستوى البطولات الدولية”.

وختم داعيا وزارة الشباب والرياضة الى “إيلاء الرياضيين في صيدا كل الإهتمام نظرا لمستواهم العالي والنتائج التي يحققونها في كل الألعاب، ولا سيما الناشئين منهم لأنهم الأستثمار الأمثل للمستقبل من أجل صيدا وكل الوطن”.

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