الاتحاد الاسترالي اللبناني لكرة القدم في استراليا كرم فريق الارز للرغبي ليغ المشارك ببطولة العالم on November 17, 2017

أقام رئيس الاتحاد الاسترالي اللبناني لكرة القدم ريمي وهبه عشاء تكريميا في سيدني على شرف فريق الرغبي اللبناني المشارك ببطولة العالم ومدربه براد فيتلر.

حضر المناسبة قنصل لبنان العام السفير المعين لدى ماليزيا جورج بيطار غانم، ممثل المطران انطوان طربيه المونسنيور مارسلينو يوسف وممثل الاتحاد الاسترالي باتريك سكين وفاعليات اجتماعية واقتصادية ورياضية واعلامية.

عرف المناسبة جون التن الذي اشاد بفريق الرغبي اللبناني. ثم القى رئيس الاتحاد ريمي وهبه كلمة ترحيبية اثنى “فيها على ما يقدمه فريق الارز في بطولة العالم واعتبر ان نجاحه هو نجاحنا جميعا لأن الرياضة هي تعكس وحدتنا.

تحدث بعده باتريك سكين الذي شكر مضيفيه على حفاوتهم، كما كانت كلمة لعضو بلدية كانتربري بانكستاون بلال حايك ممثلا رئيس البلدية كال عصفور.

أما السفير بيطار غانم فأعرب “عن افتخار لبنان وافتخاره بما حققه فريق الارز”، ودعا الرياضيين الى “متابعة المسيرة”، وقدم بيطار غانم درعا للفريق اللبناني بإسم القنصلية العامة”.

وفي ختام الكلمات تحدث كل من المدرب براد فيتلر واللاعب تيم مناع اللذين شكرا الاتحاد الاسترالي اللبناني على بادرته التكريمية.

إشارة إلى أن البرنامج الفني أحيته فرقة “زفة لبنان” والفنانان كلود كاشي وسيمون كنعان.

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