أميركا تنظم كأس عالم لـ”الفاشلين” في كرة القدم الصيف المقبل on November 17, 2017

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأميركي لكرة القدم قدّم مقترحاً بتنظيم كأس وُدي قبيل انطلاق كأس العالم في روسيا 2018.

هذا وذكرت قناة ESPN، عبر موقعها الإلكتروني، أن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية ستضم جميع الفرق التي فشلت في وصولها لنهائيات كأس العالم، وهذا يعني دعوة كل من منتخبات إيطاليا وهولندا وتشيلي وغانا.

ويأتي هذا المقترح بعد فشل الولايات المتحدة الأميركية في التأهل لنهائيات كأس العالم وخذل عشاقه.

البطولة تحمل اسم (NIT) وهي اختصار لـ”Not In Tournament-ليس في البطولة”، ومن المنتظر أن تقام البطولة بين شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران، أي مع نهاية الموسم الكروي وقبيل بدء نهائيات كأس العالم.

الأمر الذي أثار رد فعل ساخر من قِبل جمهور كرة القدم على شبكات التواصل الاجتماعي، فغرد أحدهم، قائلاً: “هيا بنا لنصنع كأس عالم لغير المشاركين، إيطاليا وأميركا وغانا وتشيلي والباراغواي وهولندا والتشيك وساحل العاج!”.

بينما غرد آخر ساخراً: “الولايات المتحدة تريد استضافة كأس عالم لغير المشاركين، من الممكن حدوث ذلك!”.

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