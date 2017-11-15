فريق دير عمار الرياضي تسلم تجهيزات من مجمع الأرز التربوي on November 15, 2017

تسلم فريق شباب دير عمار الرياضي تجهيزات رياضية، مقدمة من المدير العام لمجمع الأرز التربوي خالد كامل زريقة، في إطار دعمه للطاقات الشابة في المنية والجوار ودعمه للرياضة بكل فروعها، وذلك في مجمع الأرز التربوي، في حضور مدير النادي عماد درباس، ومشاركة الحكم الإتحادي محمد الخالد واعضاء من الهيئة الإدارية للنادي.

وشكرت الهيئة الادارية زريقة ودرباس على اهتمامهما الدائم بالتربية والرياضة والشباب ودورهما الرياضي في المنية، دير عمار وجوارهم بشكل خاص.

واختتم اللقاء بحلقة نقاش تناولت انجازات فريق شباب دير عمار في الرياضة وسبل تحسينها في المنية.

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