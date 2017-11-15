الرئيسية » الرياضة, مميز » تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم: المنتخبات المتأهلة

تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم: المنتخبات المتأهلة on November 15, 2017

نشرت “وكالة الصحافة الفرنسية” لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان: – أوروبا:

روسيا (البلد المضيف)

فرنسا

البرتغال

ألمانيا

صربيا

بولندا

انكلترا

إسبانيا

بلجيكا

ايسلندا

سويسرا

كرواتيا

السويد

الدانمارك – آسيا:

السعودية

ايران

اليابان

كوريا الجنوبية

أوستراليا – أميركا الجنوبية:

البرازيل

الاوروغواي

الارجنتين

كولومبيا – افريقيا:

نيجيريا

مصر

السنغال

تونس

المغرب – كونكاكاف:

المكسيك

كوستاريكا

بنما ويقام الخميس اياب الملحق الدولي الاخير بين البيرو ونيوزيلندا (أوقيانيا-اميركا الجنوبية، الذهاب صفر-صفر). التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net