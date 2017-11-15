تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم: المنتخبات المتأهلة

نشرت “وكالة الصحافة الفرنسية” لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان:
– أوروبا:
روسيا (البلد المضيف)
فرنسا
البرتغال
ألمانيا
صربيا
بولندا
انكلترا
إسبانيا
بلجيكا
ايسلندا
سويسرا
كرواتيا
السويد
الدانمارك
– آسيا:
السعودية
ايران
اليابان
كوريا الجنوبية
أوستراليا
– أميركا الجنوبية:
البرازيل
الاوروغواي
الارجنتين
كولومبيا
– افريقيا:
نيجيريا
مصر
السنغال
تونس
المغرب
– كونكاكاف:
المكسيك
كوستاريكا
بنما
ويقام الخميس اياب الملحق الدولي الاخير بين البيرو ونيوزيلندا (أوقيانيا-اميركا الجنوبية، الذهاب صفر-صفر).
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