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تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم: المنتخبات المتأهلة

on November 15, 2017

نشرت “وكالة الصحافة الفرنسية” لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان:

– أوروبا:
روسيا (البلد المضيف)
فرنسا
البرتغال
ألمانيا
صربيا
بولندا
انكلترا
إسبانيا
بلجيكا
ايسلندا
سويسرا
كرواتيا
السويد
الدانمارك

– آسيا:
السعودية
ايران
اليابان
كوريا الجنوبية
أوستراليا

– أميركا الجنوبية:
البرازيل
الاوروغواي
الارجنتين
كولومبيا

– افريقيا:
نيجيريا
مصر
السنغال
تونس
المغرب

– كونكاكاف:
المكسيك
كوستاريكا
بنما

ويقام الخميس اياب الملحق الدولي الاخير بين البيرو ونيوزيلندا (أوقيانيا-اميركا الجنوبية، الذهاب صفر-صفر).

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