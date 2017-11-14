فيديو: لاعبو السويد يحتفلون بطريقة “مجنونة” بالتأهل للمونديال on November 14, 2017



احتفل لاعبو المنتخب السويدي لكرة القدم بطريقة “مجنونة”، عقب تعادلهم من دون أهداف مع الإيطاليين، في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وبعد صافرة نهاية المباراة، ركض لاعبو المنتخب السويدي صوب الأستوديو التحليلي، الذي أقامته قناة “يورو سبورت” على أرضية الملعب، ليقلبوه رأسا على عقب، أمام ذهول واندهاش صحفيي القناة، الذين كانوا على المباشر، قبل أن ينقطع البث.

وأقيمت مواجهة إيطاليا والسويد على أرضية ملعب “سانسيرو” في ميلان، وانتهت بالتعادل السلبي، ليحجز المنتخب السويدي بطاقة العبور إلى المونديال الروسي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.

وهي المرة الـ12 التي تبلغ فيها السويد المحفل الكروي العالمي في تاريخها، والأولى منذ 2006 في ألمانيا، فيما فشلت إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، في التأهل للمونديال للمرة الأولى بعد 60 عاما، والثالثة بعد عامي 1930 في الأوروغواي، و1958 في السويد.

وأصبحت السويد المنتخب الأوروبي الـ12 المتأهل إلى نهائيات روسيا، وتبقى البطاقة الأخيرة بين إيرلندا والدنمارك، وستحسم مساء اليوم، عندما يلتقي المنتخبان إيابا في دبلن (مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي).

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