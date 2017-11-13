فيديو.. ما سر بكاء نيمار في مؤتمر صحفي للبرازيل؟ on November 13, 2017



خرج النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة البرازيل مع اليابان، متأثرا، وذارفا الدموع بعد أسئلة بعض الصحفيين الموجهة له.

نيمار الذي نفى وجود أي مشكلات مع زملائه في باريس سان جيرمان، قال إنه يتأثر بضغوطات الإعلام عليه، حتى وإن لم تكن الشائعات التي تدور حوله صحيحة.

وقال نيمار إنه يكره الشائعات، ويرغب من الإعلام سماع ما يتعلق به، منه شخصيا، وعدم الانجرار خلف القصص غير الصحيحة.

وأضاف: “أنا أحب الفوز، وإحراز الألقاب ولهذا السبب جئت إلى باريس سان جيرمان”.

وشدد نيمار على نفي وجود أي مشكلة مع زميله الأورغوياني إيدنسون كافاني، ومدربه التركي أوناي إيمري.

وقال مدرب البرازيل تيتي، إنه يتعاطف مع نيمار، ويعلم أن الضغوطات تؤثر عليه أحيانا، في إشارة إلى طرده بمباراة مارسيليا بالدوري، وحصوله على إنذار في مباراة اليابان.

وتابع: “أسمع باستمرار أن تيتي لديه مشكلات مع نيمار وأنا سئمت من الاستماع إلى ذلك.. نحن سئمنا من ذلك”.

يذكر أن نيمار أحرز هدفا من ركلة جزاء، وأضاع أخرى، في المباراة الودية التي انتصر فيها البرازيل على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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