العشاء السنوي لنادي الزهراء الميناء للكرة الطائرة on November 13, 2017

اقام بطل لبنان السابق للكرة الطائرة، نادي الزهراء الميناء عشاءه السنوي، عشية انطلاق بطولة لبنان “للكرة الطائرة” برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بماهر ضناوي، وحضور ياسر عبوشي ممثلا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا واعضاء الاتحاد، رئيس نادي المتحد احمد الصفدي إضافة إلى اعضاء بلديات ومخاتير ورؤساء أندية وفعاليات.

بداية النشيد الوطني تلاه كلمه لعريفة الحفل لاعبة نادي الزهراء للسيدات هنادي زكور مالطي عبرت من خلالها عن دور النادي على مر السنين في جمع الشباب والتوظيف الإيجابي لطاقاتهم.

بعدها، عرض فيديو يلخص مسيرة نادي الزهراء منذ تأسيسه عام 1950.

ثم كانت كلمة النادي القاها عضو الهيئة الادارية محمد برنار شكر فيها رعاية الرئيس نجيب ميقاتي للنادي منذ 10 سنوات، مثنيا على “مواكبة أبناء الميناء لناديهم”. وأعلن برنار “إطلاق الفئات العمرية ذكورا واناثا، إضافة إلى إطلاق اكاديمية الزهراء لكرة الطائرة لبناء جيل رياضي”.

بعد ذلك تم تقديم دروع تكريمية للوزير فنيش، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، رئيس بلدية الميناء، إضافة إلى درع لرئيس نادي “سبيد بول شكا” بطل لبنان. كما تم تقديم دروع تكريمية للشركات الداعمة للنادي وفي الختام كانت سهرة فنية أحياها عدد من الفنانين.

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