سيدات الزمالك أحرزن بطولة الأندية العربية في كرة الطاولة on November 11, 2017

أحرزت سيدات نادي الزمالك المصري، لقب بطولة الأندية العربية الـ 29 في كرة الطاولة، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في نادي غزير، برعاية وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وتحت اشراف الاتحاد العربي للعبة، وبمشاركة 26 فريقا للرجال والسيدات، والتي تختتم غدا بنهائي الرجال.

ونجح الفريق المصري في خطف لقب بطولة السيدات، بفوزه على بطل لبنان فريق الندوة القماطية (3- 0)، في النهائي الذي حضره نواب رئيس الاتحاد العربي لكرة الطاولة عبدالله بمخالف وكاظم خزعل وجلال زياتي، رئيس الاتحاد اللبناني للعبة سليم الحاج نقولا ونائبه نبيل قزيحة والأمين العام جورج كوبلي وأمين الصندوق وعضو الاتحاد العربي المحامي وائل نور الدين والمحاسب رئيس اللجنة الفنية ميشال رزق الله والأعضاء جوزيف العقيقي ووسام شيري وناجي حلال، ورؤساء ومسؤولو أندية اللعبة.

وأحرزت سيدات نادي العنقود الذهبي (تونس) المركز الثالث، بعد فوزهن على سيدات نادي الأدب والرياضة (كفرشيما) اللبناني بنتيجة (3- 1). ونالت لاعب الأدب والرياضة (كفرشيما) تاليا عازار (مواليد 2005) كأس اللاعبة المميزة في البطولة.

ونال حامل اللقب نادي الزمالك جائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار، ووصيفه الندوة القماطية 3 آلاف دولار، والثالث العنقود الذهبي ألفي دولار.

ثم أقيم حفل تتويج بطلات السيدات، المراكز الثلاثة الأولى، من قبل أركان الاتحادين العربي واللبناني. وسلم الحاج نقولا كأس البطولة إلى فريق الزمالك، وسط اجواء احتفالية.

وهنأ الحاج نقولا سيدات نادي الزمالك باحراز اللقب، وسيدات الندوة القماطية بالمركز الثاني وسيدات نادي العنقود الذهبي بالمركز الثالث. وأكد ان البطولة “كانت ناجحة بجميع المقاييس، باعتراف الضيوف العرب من اداريين ولاعبين، شاكرا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لرعايته البطولة وحضوره حفل الافتتاح. كما شكر رئيس اللجنة الأولمبية جان همام لحضور حفل الافتتاح ومواكبته التحضيرات. وشكر أيضا الفاعليات العسكرية والرياضية وممثلي الشركات ولجان البطولة والاعلاميين و”كل من ساهم في انجاح الحدث الرياضي العربي الكبير الذي يستضيفه لبنان للمرة التاسعة في تاريخه”.

وكان الاتحاد اللبناني للعبة قد أقام حفل عشاء على شرف الوفود العربية في مطعم “زاد الخير” في المعاملتين، ألقيت خلاله كلمات لرئيس الاتحاد العربي خليل المهندي ولعلي فواز مستشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش راعي البطولة. والكلمة الأخيرة لرئيس الاتحاد اللبناني للعبة. ووزعت خلاله الدروع والهدايا التذكارية على مسؤولي الاتحاد العربي والوفود المشاركة. وتسلم فواز درعا تذكارية باسم الوزير فنيش. كما تسلم رئيس اللجنة الاولمبية جان همام درعا تذكارية مماثلة عربون محبة وتقدير.

وتختتم البطولة غدا الأحد وفق البرنامج التالي:

-الساعة 11: تحديد المركزين الثالث والرابع (رجال).

-الساعة 15.00: نهائي الرجال يليه حفل التتويج.

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