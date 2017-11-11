مباشر مباراة الجابون ومالي بث مباشر السبت 11 -11- 2017 الجابون تصفيات كأس العالم 2018 Gabon – Mali on November 11, 2017

مباشر مباراة الجابون ومالي بث مباشر السبت 11 -11- 2017 الجابون تصفيات كأس العالم 2018 Gabon – Mali











match Gabon – Mali يستضيف منتخب الغابون ضيفه المالي، في ختام إقصائيات كأس العالم روسيا 2018، المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المنتخبين المغربي و الإيفواري.

و فقدالمنتخبان معا حظوظهما في التأهل، لتبقى المواجهة فقط لتضميد الجراح و تحقيق فوز معنوي يختم المشوار.

فهود الغابون يحتلون المركز الثالث بخمس نقاط من فوز و تعادلين و هزيمتين، فيما يتذيل المنتخب المالي الترتيب بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات و هزيمتين، و بدون أي إنتصار لحدود الجولة الخامسة.

من هو منتخب الجابون

في البداية مع المنتخب الذي يقدم كرة قدم جيدة منتخب الجابون تأسس اتحاد الكرة في الجابون عام 1962 ثم انضم بعد ذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن ثم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المنتخب الجابوني يحتل المركز 88 في تصنيف الفيفا الدولي وكان المركز 30 في عام 2009 هو المركز الأفضل في تاريخ كرة القدم في الجابون وكان المركز 125 في عام 2005 هو المركز الأسوأ في الجابون أيضا.

لم تحظي الجابون حتي الآن تاريخا بالمشاركة في بطولة كأس العالم، وأيضا لم تشارك من قبل في بطولة كأس القارات وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأوروبية شارك فيها 5 مرات أولها كان في عام 1994 وكانت أفضل نتيجة في تاريخ البلاد هي الوصول إلى الدور ربع النهائي مرتين أعوام 1996 و 2012.

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من هو منتخب مالي

في المقابل منتخب مالي أو كما يلقب بالنسور الذي تأسس اتحاد كرة القدم في البلاد في عام 1960 ثم انضم للفيفا في عام 1962 وفي العام الموالي انضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يحتل المنتخب المالي المركز 65 في تصنيف الفيفا بينما كان المركز 23 في عام 2013 هو المركز الأفضل في تاريخ النسور وكان المركز 117 في عام 2011 هو المركز الأسوأ في تاريخ المنتخب المالي، لم ينال المنتخب المالي بعد المشاركة في كأس العالم أو المشاركة في كأس القارات بينما شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 9 مرات أولها عام 1972 وفي نفس العام حقق المنتخب المالي أفضل نتيجة له في بطولة الأمم الأفريقية عندما وصل إلى النهائي.

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