مباشر مباراة الظفرة و عجمان بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي on November 4, 2017

مباشر مباراة الظفرة و عجمان بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي









يستقبل الظفرة على ملعبه عند الخامسة مساء اليوم ضيفه عجمان، لحساب الجولة 7 من دوري الخليج العربي، في مواجهة فك الارتباط من تساوي النقاط، حيث يضع كل فريق 6 نقاط في رصيده مع تقدم فرسان الظفرة في جدول الترتيب بجلوسه في المركز الثامن، والبرتقالي بالترتيب التاسع الشيء الذي يشعل اللقاء ويجعل كل فريق يقاتل من أجل تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط القيمة.

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مباشر مباراة الظفرة و عجمان بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي, ويعاني أصحاب الأرض من مستوى متذبذ حيث كان قد خسر في اللقاء الماضي على ملعبه أمام النصر بهدفين لواحد وبالتالي فهو سيعمل على إعادة الأمور إلى نصابها من جديد في حين يدخل نادي عجمان اللقاء بمعنويات مرتفعة خصوصا بعد أن فاز في اللقاء الماضي على الإمارات بنتيجة 3-2 مؤكدا عودته للمنافسة من جديد بعد بداية موسم غير موفقة.

مباشر مباراة الظفرة و عجمان بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي, يدخل الظفرة المباراة وليس امامه سوي خيار الفوز لتصحيح المسار، باحثا عن تحقيق الانتصار الثاني، بعد أن فاز على الشارقة بهدفين.

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وسيخوض الظفرة المباراة في ظروف صعبة، بسبب الغيابات المؤثرة داخل الفريق، حيث سيفقد جهود هدافه البرازيلي، إيلتون ألميدا بجانب حمد الحمادي وعبدالله عبدالهادي بسبب الإصابة، بينما يغيب عنه، علي إبراهيم للإيقاف.

وفي المقابل، يدخل فريق عجمان المباراة وهو يرغب في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بعدما فاز في الجولة الماضية على فريق الصقور 3-2 وقبلها على النصر 1-0، ويدرك مدربه أيمن الرمادي أن الفوز بنقاط المباراة سيحول «البرتقالي» من فريق منافس على البقاء إلى فريق بمركز متقدم في الجدول.

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