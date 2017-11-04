اطلاق تحضيرات رالي الاستقلال لجمعية بقسطا برعاية بلديتها on November 4, 2017

باشرت جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية تحضيراتها لإطلاق “رالي الاستقلال” في منطقة بقسطا – الشرحبيل، لمناسبة عيد الاستقلال يوم الأحد في 26 الحالي، برعاية بلدية بقسطا، حيث من المقرر ان يشارك فيه عدة فرق من البلدات المجاورة والمدارس والجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والكشفية.

ووصف رئيس الجمعية المهندس أحمد حجازي النشاط بأنه “الاول من نوعه في المنطقة ووطني جامع بإمتياز لمناسبة عيد الاستقلال”، لافتا الى ان الهدف منه “تعزيز الإنتماء الى الوطن وإغناء المعلومات الثقافية لدى المشاركين حول المنطقة، لما فيها من معالم تاريخية، ثقافية، دينية، وصحية، بالإضافة الى تعزيز العيش المشترك وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية لديهم، من خلال قضاء يوم ترفيهي مفعم بحس المنافسة الايجابية في ربوع بقسطا – الشرحبيل”.

وتحضيرا لهذا النشاط، عقد في مقر الجمعية في الشرحبيل، لقاء شارك فيه رئيس الجمعية واعضاء الهيئتين الادارية والنسائية، وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، جمعية التنمية للانسان والبيئة، المجلس الاهلي لمكافحة الادمان ، جمعية المواساة، جمعية بادري، مدرسة الايمان، كشاف المسلم، الهيئة الاسلامية للرعاية، أكاديمية FC Saida، مركز “بصمة” ولجنة “مسجد هند حجازي” ومؤسسة “دنيا” الرياضة، حيث كان عرض موجز عن النشاط وأهدافه وخطة السير.

وفي الختام، تم توزيع استمارات المشاركة على الحاضرين.

وسيكون الانطلاق عند العاشرة من صباح يوم الأحد في 26 الحالي، من أمام بلدية بقسطا، الى مدرسة حسام الدين الحريري، سارية العلم اللبناني، مقام الصحابي الجليل شرحبيل، مسجد هند، دار السلام، الحديقة، معبد أشمون، كنيسة مار يوسف، مختار بقسطا، البيت البلدي، منزل رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر، وصولا الى مقر جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية، حيث سيقام إحتفال لتوزيع الجوائز على الفائزين والفرق المشاركة.

يذكر ان هذا النشاط الوطني سيجمع الأفراد في دائرة واحدة منطقة بقسطا الشرحبيل، سعيا لإغناء المعلومات لدى المشاركين والتنافس على جمع المعلومات الثقافية بالاعتماد على المخزون الفكري الشخصي بعيدا من وسائل التواصل الاجتماعي.

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