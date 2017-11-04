مباراة السيلية و أم صلال السبت 4-11-2017 بطولة دوري نجوم قطر 2017 / 2018 on November 4, 2017

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يخطف لقاء السيلية وأم صلال أضواء الجولة السابعة لدوري نجوم QNB، كونهما يتصارعان على الدخول للمربع وفض الارتباط بينهما، بعد تقليص الفارق إلى نقطة.

مباراة السيلية و أم صلال السبت 4-11-2017 بطولة دوري نجوم قطر 2017 / 2018 ومن هنا تكمن أهمية المواجهة لاسيَّما وأن كلا من الصقور والشواهين يقدمان عروضا قوية منذ انطلاق المسابقة، ورفع أم صلال رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 نقطة للسيلية.

مباراة السيلية و أم صلال السبت 4-11-2017 وكل مواجهات الفريقين في المسابقة حتى الجولة الماضية تتسم بالندية والإثارة؛ لما يضمه كل فريق من نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين والمواطنين، ويمتلك كل فريق أيضا مدربا عربيا قدم كل منهما الكثير والكثير، حيث يقود المصري محمود جابر الصقور، فيما يقود التونسي سامي الطرابلسي الشواهين.. وبالتالي من المتوقع أن تكون المباراة على صفيح ساخن لأنها ستكون هجومية لأن كل فريق يحاول تخطي الآخر.

مباراة السيلية و أم صلال السبت 4-11-2017 بطولة دوري نجوم قطر 2017 / 2018 أم صلال يدخل اللقاء وهو يبحث عن الفوز لمواصلة انتصاراته التي يحققها هذا الموسم، خاصة أنه فاز في أربع مواجهات وخسر في واحدة وتعادل في أخرى.. وبالتالي فإن الفريق يريد الوصول إلى النقطة 16 حتى ولو على حساب السيلية الذي يقترب منه بفارق نقطة للصقور، بعدما فاز الشواهين أربعا وخسر مباراتين وجمع 12 نقطة.

مباراة السيلية و أم صلال السبت 4-11-2017 بطولة دوري نجوم قطر 2017 / 2018 جميع المعطيات تؤكد أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة، ولن يحسم نتيجتها سوى التفاصيل الصغيرة وعامل التوفيق؛ فالفريقان استطاعا بالفعل أن يقدّما مستويات مقنعة حتى الآن في البطولة، وأصبحا يمثلان رقماً صعباً لجميع الفرق الأخرى، لا سيما الكبرى منها، ووضح ذلك من خلال ما حققاه من نتائج جيدة، حيث حقق كل منهما 4 انتصارات، وتعادل أم صلال في مباراة وخسر مباراة واحدة، بينما خسر السيلية مباراتين ولم يتعادل حتى الآن.

فريق يملك ميزة وإيجابية مختلفة عن الآخر؛ فالسيلية هو ثاني أقوى هجوم في الدوري برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع الريان والسد، بينما يُعدّ أم صلال هو صاحب أقوى دفاع في الدوري؛ فلم تهتز شباكه سوى 6 مرات فقط، وهو ما يجعل الجميع يتوقع مواجهة نارية بين هجوم السيلية ودفاع أم صلال.

يدخل لاعبو السيلية تلك المباراة وهم في قمة استعدادهم، لا سيما في ظل الدفعة المعنوية الهائلة التي حصلوا عليها جراء الفوز العريض في آخر مواجهاتهم بالدوري الأسبوع الماضي، بعدما حققوا الفوز على الفريق القطراوي بخماسية مقابل هدف؛ لذلك يتطلع الفريق إلى مواصلة انتصاراته وحصد أكبر كم من النقاط المتاحة.

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