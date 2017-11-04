live – مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و ديبورتيفو بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي on November 4, 2017

live – مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و ديبورتيفو بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي











(live) بث مباشر اتلتيكو مدريد وديبورتيفو بث مباشر اليوم 04-11-2017 في الخليج العربي الاماراتي موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وأتليتكو اليوم السبت في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، والخامسة والربع مساء اليومم، بتوقيت مصر.



live – مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و ديبورتيفو بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا بث مباشر بتاريخ 04-11-2017 أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني اليوم الجمعة قائمة فريقه التي ستخوض غدا السبت، مباراة الجولة الحادية عشرة بالليجا أمام ديبورتيفو لاكورونيا في ريازور.

أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا بث مباشر, نقل مباشر اون لاين اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني 4-11-2017 مباراة اليوم حينما يحل ضيفا علي ديبورتيفو لاكورونيا علي استاد ريازور اليوم في بث اون لاين للمباراة المقامة علي ملعب ليروزا .

ويغيب عن القائمة للإصابة كل من فيليبي لويس وكوكي ريسوركسيون ويانيك كاراسكو، كما شهدت دخول اللاعب الصاعد توني مويا للمرة الأولى.

live – مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و ديبورتيفو بث مباشر السبت 04-11-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي وباستثناء الحارس الثالث أكسيل فيرنر، فإن باقي اللاعبين المتاحين بالفريق الأول تم استدعاؤهم من قبل المدرب الأرجنتيني، الذي لايزال ينتظر عودة كوكي، الذي يعاني من التهاب عضلي، وكاراسكو، الذي يعاني من مشكلات في أوتار الركبة ستبعده عن خامس مباراة على التوالي، إضافة لفيليبي لويس الذي تعرض لاستطالة عضلية أمام كاراباك بدوري الأبطال.

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