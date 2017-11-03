ريو 2016: توجيه الاتهام لفريديريكس في باريس في قضية الفساد المتعلقة بريو on November 3, 2017

وجه القضاء الفرنسي تهمة السكوت والتستر عن الفساد وتبييض الاموال الى العداء الناميبي السابق فرانكي فريديريكس في قضية شراء اصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو اولمبياد 2016 بحسب ما افادت “وكالة فرانس برس” اليوم .

ويتهم فريديريكس، وهو عضو في اللجنة الاولمبية الدولية منذ عام 2012، بانه تلقى مبلغا مقداره 262 الف يورو من بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لالعاب القوى السنغالي لامين دياك في 2 تشرين الاول عام 2009 في اليوم الذي نالت فيه المدينة البرازيلية شرف استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية متفوقة على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو.

التعليقات