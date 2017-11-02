athens vs ac milan مباشر مباراة ميلان و ايك أثينا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي on November 2, 2017

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مشاهدة مباراة ميلان وايك أثينا بث مباشر بتاريخ 02-11-2017 الدوري الأوروبي, athens vs ac milan, ميلان وايك أثينا بث مباشر

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ينطلق مشاهدة مباراة ايك اثينا وميلان بث مباشر اليوم الخميس 2 / 11 / 2017 في تمام الثامنة مساء اليوم بملعب “اثينا الأوليمبي”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات الدورى الاوروبى “اليوروباليج”.

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* أيك أثينا فاز في مباراة واحدة أمام ميلان خلال خمس مباريات ، في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 في الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ، بينما تعادل مرتين وخسر في مناسبتين.

* ميلان وصل إلى مرمى منافسيه داخل وخارج ميدانه في ثماني مباريات أوروبية متتالية ، المرة الأخيرة التي وصل بها إلى سلسلة تهديفية في تسع مباريات جاءت في تشرين الثاني من عام 1959.

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ويسعى ميلان الذي يواجه صعوبات محليا على رغم الاستثمارات الكبيرة لمالكيه الصينيين، للاقتراب من الدور الثاني عندما يحل ضيفا على أيك أثينا اليوناني في المجموعة الرابعة التي يلتقي فيها أيضا رييكا الكوراتي واوستريا فيينا النمسوي.athens vs ac milan مباشر مباراة ميلان و ايك أثينا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, athens vs ac milan مباشر مباراة ميلان و ايك أثينا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي.

ويتصدر ميلان برصيد 7 نقاط، متقدما بنقطتين على أيك أثينا، وهما كانا تعادلا سلبا في ميلانو في الجولة الماضية قبل اسبوعين.

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