مباشر مباراة الأهلي و السد الخميس 02-11-2017 الدوري القطري Al Ahli Al Sad on November 2, 2017

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر بتاريخ 02-11-2017 الدوري القطري

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تنطلق الخميس، مباريات الجولة السابعة لدوري نجوم QNB بلقاء ساخن يجمع الأهلي مع السد على استاد حمد بن خليفة.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر بتاريخ 02-11-2017 الدوري القطري ويخوض الأهلي والسد المواجهة بشعار الفوز فقط لتعويض ما ضاع منهما الجولة الماضية، حيث أفلت الأهلي من الخسارة أمام العربي في الوقت القاتل، بينما تلقى السد الخسارة الأولى هذا الموسم أمام الريان مما قضى على فارق النقاط بينهما، وفي نفس الوقت جعل الدحيل يبتعد في المركز الأول ولو بفارق نقطة واحدة.

مباشر مباراة الأهلي و السد الخميس 02-11-2017 الدوري القطري Al Ahli Al Sad الأهلي يخوض اللقاء في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، والسد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وتبدو مهمة الفريقين صعبة خاصة وكلاهما يبحث عن الفوز لاسيما والأهلي يعيش وضعاً صعباً قد يزداد صعوبة إذا خسر أو تعادل، ولا يقل الوضع صعوبة بالنسبة للسد الطامح في استعادة الانتصارات والاستمرار في مطاردة الدحيل على القمة.

ورغم الفارق الكبير بين الفريقين سواء في النقاط أو المراكز إلا أن مواجهاتهما دائماً ما تتسم بالسرعة والإثارة من بدايتها إلى نهايتها وتحفل أيضاً بالصراع القوي والمنافسة الشرسة من اجل تحقيق الفوز والانتصار.

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