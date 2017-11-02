مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي on November 2, 2017

يلتقي اليوم، الخميس، فريق سبورتنج براجا المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي أحمد حسن كوكا، مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي “يورباليج”.









ويسعى فريق كوكا لتحقيق الفوز من أجل انتزاع الصدارة وتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ 32 من منافسات البطولة قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, .مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي

مباشر لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, .مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة لودوجوريتس وبراجا بث مباشر بتاريخ 02-11-2017 الدوري الأوروبي, يلاقي اليوم نادي سبورتينج براجا البرتغالي، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا، نظيره فريق لودوجوريتس رازجراد البلغاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لودوجوريتس رازجراد الدولي في بلغاريا.

مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, .مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي, مباشر مباراة لودوجوريتس و براجا الخميس 02-11-2017 الدوري الأوروبي

التعليقات