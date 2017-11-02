فيديو.. كلب يقتحم ملعباً خلال مباراة ويقتنص الكرة من اللاعبين ويضعها في فمه on November 2, 2017

اقتحم كلب بوليسي الملعب خلال مباراة في دوري الأضواء البوليفي وسلب الكرة، ووضعها في فمه، وأخذ يركض في جميع أنحاء الملعب دون التمكن من السيطرة عليه واستمر هذا الموقف لمدة 40 ثانية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام الكلب باقتحام مباراة جمعت فريقي “بلومينغ” و”ناسيونال دي بوتوسي” في الدوري الممتاز في بوليفيا، حيث تمكن الكلب من الهرب والركض في الملعب، واضعًا الكرة في فمه. ولم ينحج أي من اللاعبين في اقتناص الكرة التي كانت بيّن أسنانه وذلك لمدة 40 ثانية.

وأبان الفيديو تمكن اللاعب أليهاندرو كوينتانا من السيطرة على الموقف والإمساك بالكلب، ثم دخل أحد رجال الشرطة وربطه بالحبال والخروج به من أرض الملعب.

وعلّق المشجعون على هذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من المباراة وأداء اللاعبين.



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