جامعة القديس يوسف تشارك في باريس في دولية أوروايجادا on November 2, 2017

أفادت جامعة القديس يوسف في بيان، أنها تشارك للمرة الرابعة على التوالي، في دولية “أوروايجادا” للجامعات والتي ستستضيفها هذا العام العاصمة الفرنسية باريس التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2024.

وأوضح البيان أن “مشوار سفير لبنان النشيط مع أوروايجادا انطلق العام 2014 في اليونان حيث فوجئ ممثل لبنان الوحيد آنذاك بمستوى المنافسة، لكنه أبى العودة الى لبنان خالي الوفاض، فحقق ذهبية كرة السلة للسيدات وبرونزيتي كرة القدم للصالات سيدات وكرة الطائرة رجال.

وعام 2015 غامرت جامعة القديس يوسف بمشاركتها في اوروايجادا التي استضافتها بولندا التي تعتبر جغرافيا عقر دار جامعات أوروبا الشرقية القوية، فجاءت المنافسات أصعب في مناخ جليدي، وعرفت أيضا جامعة القديس يوسف طريق التتويج عبر فريقي كرة القدم للصالات للرجال وكرة السلة للسيدات الفائزين بالبرونزية.

ودفعت مغامرات أوروايجادا المفيدة جامعة القديس يوسف الى الاستثمار أكثر، فشاركت عام 2016 بأكبر بعثة في تاريخها (136 شخصا) في نسخة براغ التشيكية التي شهدت تفوقا لامعا لممثل لبنان العنيد الذي زاد غلته من الميداليات الى 4 (ذهبية، فضية وبرونزيتان) وفرض نفسه منافسا قويا دائما بين عمالقة أوروبا، حيث أصبح الجميع يدل على سفير الأرز المعروف بالأبيض والأزرق باحترام وتقدير، محاولا تفاديه في الأدوار النهائية.

واليوم، تشارك جامعة القديس يوسف تشارك في نسخة 2017 التي تستضيفها باريس بين 1و6 تشرين الثاني، والهدف من المشاركة الاحتكاك بالفرق القوية وكسب الخبرة للاستثمار في لبنان ولما لا اعتلاء بوديوم التتويج في العاصمة الفرنسية أيضا”.

وختم البيان: “جامعة القديس يوسف التي تشارك في النسخة الثالثة من بطولات العالم للجامعات في برشلونة بين 15 و20 تشرين الثاني، قلصت مشاركتها هذا العام في أوروايجادا حيث سيشارك 50 رياضيا في مسابقات كرة القدم للصالات رجال، كرة الطائرة رجال، كرة المضرب رجال وسيدات، كرة الطاولة رجال وسيدات، السباحة رجال وسيدات والشطرنج”.

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