مباشر مباراة ريال مدريد و توتنهام الاربعاء 1-11-2017 دوري أبطال أوروبا on November 1, 2017

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, 45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر ، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت تونس، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر ، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-11-2017 في دوري أبطال أوروبا, Match-Real-Madrid-vs-Tottenham-Hotspur.

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