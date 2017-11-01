مباشر مباراة إشبيلية و سبارتاك موسكو الاربعا 1-11-2017 دوري أبطال أوروبا on November 1, 2017

مباراة إشبيلية و سبارتاك موسكو الاربعا 1-11-2017 دوري أبطال أوروبا موعد مباراة مباراة إشبيلية وسبارتاك وموسكو اليوم في تمام الـ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر ، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين، Sevilla spartak moscow والـ 8:45 مساءاً بتوقيت تونس، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر ، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب.اشبيلية Vs سبارتاك موسكو.











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