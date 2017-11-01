فيديو.. مشجع يقتحم الملعب ليعانق النجم ليونيل ميسي on November 1, 2017

شهد الشوط الأول من زمن المباراة التي جمعت بين فريقي أوليمبياكوس اليوناني وضيفه برشلونة الإسباني، اقتحام أحد المشجعين أرضية ملعب “استاد كارايساكي” معقل الفريق اليوناني قبل أن يتوجه لنجمه المفضل ليونيل ميسي ويعانقه خلال اللقاء الذي جرى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









ونزل المشجع أرضية الملعب والتقطت عدسات التصوير التلفزيونية المشهد، إذ فوجئ ميسي بوجود هذا المشجع الذي باشر بعناق أفضل لاعب في العالم خمس مرات في لحظات غريبة من المباراة التي فشل فيها ميسي وزملاؤه في هز شباك الفريق اليوناني بالأهداف.

وفي الوقت الذي كان فيه ميسي ينفذ الركلة الركنية التي احتسبت للفريق الكتالوني في الدقيقة 21 من زمن المباراة، فاجأ المشجع النجم الأرجنتيني حينما اقترب منه طالباً معانقته ولم يمانع ميسي ذلك قبل أن يحتضن المشجع الذي قبل ميسي ثم عاد إلى مقعده مجدداً.

وعلى غير العادة فقد بدا المشهد فريداً بعض الشيء خاصة وأن أفراد الأمن في استاد لم يتدخلوا لإبعاد المشجع إذ عاد للمدرجات وبعد عودته استمرت المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف كما لو أن شيئاً لم يحدث.



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