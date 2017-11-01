جلسة استثنائية للاتحاد اللبناني لكرة السلة تابعت ملف كأس آسيا واستكمال التحضيرات لتصفيات كأس العالم on November 1, 2017

عقدت مساء ، بدعوة من الامانة العامة وبناء لطلب تسعة اعضاء من الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة، جلسة استثنائية دامت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وذلك في مقر أنطوان شويري برئاسة نائب الرئيس الأول دوميط كلاب وحضور غالبية الأعضاء.

في بداية الجلسة تلا امين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه بالاجماع. ثم انتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال في ظل الوفاق التام والاجماع الكلي، وتقرر ما يلي:

1 – متابعة ملف كأس آسيا في كرة السلة (آسيا 2017) مع مدقق الحسابات استكمالاً للقرار الصادر سابقا.

2 – تحويل المخالفات الفادحة والثابتة بموضوع كأس آسيا الى محامي الاتحاد والطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تبيانا للمرتكبين والمشاركين والفاعلين والمحرضين والمتدخلين.

3 -استكمال التحضيرات لتصفيات كأس العالم تبعا للمقترحات النيرة والمشكورة الواردة من لجنة المنتخبات الوطنية.

4 – تجديد التعاقد لمدة شهر واحد مع المراقب الدولي ستيليوس كوكولاكيديس نظرا لأدائه المميز والتنسيق بينه وبين الحكام المشكورين على جهودهم الجبارة ومناقبيتهم ومهنيتهم العالية.

5 -الموافقة على مشاركة الاندية المدعوة من قبل الاتحاد الاماراتي لكرة السلة للمشاركة في دورة دبي الدولية المقبلة، شرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأندية العشرة مجتمعة للدرجة الاولى – رجال ومن شركة “نيو لوك برودكشن”.

6 – تشجيعا للأجيال الصاعدة التي تتابع مباريات الدرجة الاولى، تقرر السماح لما هم دون ال14 سنة (اناث وذكور) بالدخول مجانا الى الملعب شرط موافقة النادي المضيف على دخولهم.

7 -ابقاء العين الساهرة على حسن ادارة اللعبة في جو من الايجابية التامة والعمل الدؤوب لتطبيق القوانين والانظمة على أندية الدرجات كافة(ذكور واناث) والتي تشكّل عائلة كرة السلة مجتمعة بشكل عادل ومنصف.

8 – جرى التواصل مع مدير عام شركة “نيو لوك برودكشن” عبدالله معلولي(بودي) الذي اكد التزامه الكلي بمضمون العقد الموقع معه خلافا للشائعات المغرضة المتعمدة التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة. واوضح معلولي انه سيصدر بيانا ويوزعه على وسائل الاعلام للتأكيد على هذه الواقعة.

9 – تمني التوفيق لنادي هومنتمن(بيروت) في مباراته النهائية لبطولة الأندية العربية للرجال ضد فريق سلا المغربي مساء الخميس 2 تشرين الثاني الجاري.

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