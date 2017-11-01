بعثة منتخب لبنان تحت 19 سنة الى قطر لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب on November 1, 2017

تغادر صباح يوم غد الخميس بعثة منتخب لبنان للشباب تحت 19 سنة الى قطر لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الدوحة ويلعب لبنان في المجموعة الى جانب العراق وقطر بعد إنسحاب منتخب أفغانستان. وستكون أولى مباريات المنتخب يوم السبت القادم امام نظيره العراقي على أن يلعب ثاني مبارياته مع صاحب الأض المنتخب القطري يوم الأثنين.

وسيتأهل متصدرو المجموعات الى النهائيات بالاضافة الى أفضل خمس منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وكان منتخب لبنان قد خضع لعدة معسكرات تدريبية آخرها في تركيا لعشرة أيام ثم السعودية حيث لعب مباراتين وديتين هناك.

ويترأس بعثة لبنان الى قطر رئيس لجنة المنتخبات في الإتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن قبيسي الذي سيلتحق بالبعثة يوم الجمعة.

وتتألف بعثة لبنان من :

جلال رضوان(مدير فني)، بلال فليفل(مدرب)، بلال هاشم(مدرب حراس)، محمد منتش(معالج)، حسام دقدوقي(مدير إداري)، شفيق فارس(مسؤول التجهيزات)،اسماعيل الموسوي(إعلامي).

واللاعبون: دانيال أبو فخر، يوسف الحاج، مصطفى الملاح، أنطوان الدويهي، خليل بدر، محمد بشارة، حسين فحص، محمد فحص، قاسم حايك، محمود كعور، عماد الدين كريم، مهدي كنعان، جوزيف خليفة، علي خروبي، عيسى نعمة، علي صبرا، اندرو صوايا، محمد زهر، مهدي زين، هادي غندور.

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