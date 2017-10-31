لبنان يستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمحركات المائية العام المقبل on October 31, 2017

عاد وفد الاتحاد اللبناني للمحركات المائية برئاسة الأدميرال ادمون شاغوري من مدينة بودفا في مونتينغرو بعد مشاركته في اجتماعات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحركات المائية التي دامت لفترة اسبوع .

وعقدت الاجتماعات وتناولت القوانين والموازنات مع دخول عناصر جديدة الى كافة اللجان لتحسين الأداء وانتخاب مجلس تنفيذي جديد. كما تم اقرار روزنامة البطولات في جميع الفئات للعام المقبل .

واتفق الاتحاد الدولي مع نظيره اللبناني على اقامة اكاديمية لتعليم الأكوابايك (جت سكي) يشرف عليها الإتحاد الدولي لتعليم وتدريس القوانين، وتخريج طلاب لبنانيين ومن الدول الشرق اوسطية كمصر والاردن وسوريا ودول الخليج وتركيا وقبرص واليونان حيث ينال الطالب شهادة دولية موقعة من رئيس الإتحاد الدولي تجيز للمتخرج مزاولة هذه الرياضة في كافة انحاء العالم.

وفي نهاية المؤتمر، كان البند الأخير مخصص لتسمية البلد المضيف للمؤتمر السنوي لعام 2018 حيث نجح لبنان بنيل شرف استضافة الاجتماع الدولي الكبير بحصوله على ثلاثة عشر بطاقة خضراء (اي موافقة) مقابل سبع بطاقات حمراء (اي معارضة)، وثلاث بطاقات بيضاء.

وهذا النجاح لم يكن ليتم “لولا تسهيلات الإقامة التي منحها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الى الإتحاد الدولي من خلال تسهيل التأشيرات لجميع المشاركين وهو سيكون العين الساهرة لإنجاح استضافة هذا الحدث” كما قال شاغوري الذي وجه الشكر الى اللواء ابراهيم والى وزير السياحة افيديس كيدانيان “الذي وعد بدعم الاستضافة عبر المساهمة مع الفنادق لتأمين الإقامة وكافة وسائل النقل وكل ما يحتاجه الضيوف “.

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