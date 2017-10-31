صدمة لعشاق كرة القدم بشأن مباريات كأس العالم بروسيا on October 31, 2017

صدمة كبيرة تلقاها عشاق الساحرة المستديرة بشأن حضور مباريات كأس العالم المقرر الصيف المقبل بروسيا بسبب زيادة الإقبال على حجوزات الفنادق في 13 مدينة سوف تستضيف البطولة، مما أدى إلى قفزات “جنونية” في الأسعار وصلت في بعض الأحيان لزيادة قدرها 7 أضعاف السعر العادي مع تأكد وصول 22 منتخبا، إلى جانب البلد المضيف.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن سعر الليلة الواحدة للغرفة في فندق “هيلفيتيا” (5 نجوم) في مدينة سان بطرسبرغ على سبيل المثال، سيصل أيام البطولة إلى ما يعادل 770 جنيها إسترلينيا، علما أن سعرها الطبيعي 110 جنيهات فقط.

بينما يقفز سعر الليلة في فندق “أمباسادور” في المدينة ذاتها من 80 إلى 394 جنيها، وفي “تاليون إمبريال” من 197 إلى 630 جنيها أما المشجعين “محدودو الدخل” فبإمكانهم استئجار غرفة في فندق 3 نجوم مثل “بالتيا”، حيث ستقفز الأسعار من 40 إلى 117 جنيها في الليلة.

يشار إلى أنه مونديال روسيا ينطلق في 14 يونيو المقبل لمدة 31 يوما بمشاركة 32 منتخبا بينهم مصر والسعودية، كما تملك تونس والمغرب فرصة كبيرة للتأهل.

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