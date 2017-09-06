عودة منتخب لبنان لكرة القدم من بيونغيانغ الجمعة on September 6, 2017

تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم يوم غد الخميس العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ، عائدة إلى بيروت عبر بكين وأبو ظبي، ويرتقب وصولها إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر بعد غد الجمعة.

وكان منتخب لبنان تعادل مع نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 2 – 2 الثلثاء الماضي، في إطار مباريات الدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا 2019.

وسيخوض لقاء الرد في بيروت في 10 تشرين الأول المقبل، وتسبقه في 5 منه مباراة كوريا الشمالية وماليزيا في بيونغيانغ.

ويتصدر “رجال الأرز” ترتيب المجموعة الثانية بـ7 نقاط، في مقابل نقطتان لكل من كوريا الشمالية (من مباراتين) وهونغ كونغ التي تعادلت مع ماليزيا الثلثاء (1 -1)، ونقطة واحدة لماليزيا.

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