منتخب مصر يفوز على أوغندا ويقترب من كأس العالم on September 5, 2017

فاز المنتخب المصرى علي نظيره المنتخب الأوغندى، بهدف دون مقابل، في مباراة الإياب التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.وإقترب المنتخب المصرى بقوة من التأهل لكأس العالم بعد تصدره المجموعة، برصيد 9 نقاط، ويظل المنتخب الاوغندي غند رصيد 7 نقاط في المرتبة الثانية.

بدأ المنتخب الوطنى اللقاء بتشكيل مكون من: “عصام الحضرى فى حراسة المرمى، رامى ربيعة وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمد الننى وطارق حامد وعبد الله السعيد ورمضان صبحى و محمد صلاح فى خط الوسط، عمرو جمال فى خط الهجوم”.

فيما جاء على مقاعد بدلاء المنتخب الوطنى كلا من:”أحمد الشناوى وشريف إكرامى فى حراسة المرمى، أحمد المحمدي وعمر جابر وسعد الدين سمير وكريم حافظ فى خط الدفاع، حسام عاشور وصالح جمعة وسام مرسي ومحمود حسن تريزيجيه فى خط الوسط، كهربا وأحمد حسن كوكا فى خط الهجوم”.

وتقدم محمد صلاح بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الوطنى أمام أوغندا فى الدقيقة 6 ، وشارك تريزيجيه بدلاً من رمضان صبحى فى الدقيقة 71 ثم شارك كوكا بدلا من عمرو جمال فى الدقيقة 77 وصالح جمعة بدلاً من عبد الله السعيد.

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