صدام سعودي – سوري يلوح في الأفق on September 4, 2017

يخوض منتخبا السعودية وسوريا مباراتين حاسمتين، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، في روسيا.

ويمنّي الطرفان نفسيهما بالتأهل، مباشرة، إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق الأهداف فقط على منافسه الأسترالي، وذلك بعد أن أهدر الأخضر فارق النقاط الثلاث الثمينة، التي كانت تفصله عن منافسه “الكنغر” على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية، بعد هزيمته أمام نظيره الإماراتي، بهدف مقابل هدفين، في الجولة الماضية.

وبالتالي يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على ضيفه الياباني، لكي يضمن تأهله إلى “العرس” الكروي، وذلك، لأن مهمة منافسه الأسترالي، تبدو أسهل، كونه يستضيف منتخب تايلاند، المتواضع بمستواه.

التعليقات