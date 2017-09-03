بطولة الدرجة الثالثة في كرة السلة لاطلس الفرزل on September 3, 2017

احرز نادي أطلس الفرزل لقب بطولة لبنان للدرجة الثالثة في كرة السلة بعدما تقدم على نادي 1875 (2-1) من اصل ثلاث مباريات ممكنة في اطار السلسلة النهائية التي جرت على ملعب سنتر دميرجيان في النقاش. وبعدما تقدم نادي 1875(1-0) في المباراة الأولى نجح نادي الاطلس في تحقيق فوزين متتاليين منهيا المباراة الثالثة والحاسمة بنتيجة (79-70).

وفي الختام، سلم أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل ميشال رزق كأس المركز الأول والميداليات الذهبية الى فريق أطلس البطل والميداليات الفضية الى لاعبي فريق 1875 الوصيف.

وبذلك تأهل فريقا اطلس و1875 الى مصاف اندية الدرجة الثانية على ان يخوض نادي انيبال زحلة الترفيع والتنزيل مع العمل بكفيا.

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